Insegurança: Sindicato dos professores é contra volta às aulas agora em SC

“As escolas não têm estrutura adequada e não há nenhuma garantia de segurança da saúde”, disse o coordenador do sindicato da categoria. O Sindicato dos Professores de Santa Catarina (Sinte) é contrário a volta às aulas de forma presencial a partir do dia 19 de outubro, segundo indicativo da Secretaria Estadual de Educação, para as áreas de risco moderado ou alto para coronavírus. O cenário atual coloca em nível alto (amarelo) as regiões da Serra catarinense, Oeste, Xanxerê, Médio Vale do Itajaí e Foz do Rio Itajaí seriam estas as regiões permitidas para a volta dos estudantes.

O coordenador do Sinte, Luiz Carlos Vieira, acredita que as aulas não devem voltar agora. “Pra nós não é o momento da volta. Temos sete meses de ensino remoto e cerca de um mês e meio até o fim do ano escolar. Percebemos que as escolas não têm estrutura adequada e não há nenhuma garantia de segurança da saúde e da vida”, diz a liderança sindical, que pede a contratação de mais professores.

Suzana Dallanhol, mestre em psicologia pela UFSC e representante do movimento Pais pela Educação SC, defende a retomada imediata das aulas presenciais. Ela faz parte do grupo que hoje agrega cerca de 500 pais que pedem pela retomada das atividades presenciais.

Os pais e as mães estão indignados com a demora pela definição de volta às aulas. O movimento foi crescendo de forma orgânica. Nós defendemos a liberdade de escolha para que tenha tanto a aula presencial como online e as famílias possam escolher”, finaliza a psicóloga.

A partir do dia 19 as aulas presenciais devem voltar em 715 escolas estaduais de ensino médio, com 12.200 alunos do 3° ano que não participaram das aulas remotas ou tiveram dificuldade de aprendizado.

Com informações NSC Total