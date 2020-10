Acidentes de trabalho causam duas mortes em SC

Duas pessoas morreram em Santa Catarina vítimas de acidentes de trabalho na tarde dessa quarta-feira (7). O primeiro caso foi registrado perto das 15h em Blumenau, no Vale do Itajaí. Já o segunda ocorrência aconteceu às 17h no município de Braço do Norte, no Sul catarinense. As vítimas são dois homens, de 58 e 27 anos.

Em Blumenau, a vítima foi atingida por caixas de piso que caíram de um guincho utilizado para transportar materiais de obra. O homem estava trabalhando nos reparos de uma casa da família, no bairro Badenfurt. A vítima estava no piso térreo, próximo à máquina que erguia a pilha de pisos para o segundo andar da residência, quando material cedeu e atingiu o homem, que sofreu traumatismo craniano grave. O nome do trabalhador não foi divulgado pelos bombeiros. O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e uma equipe do helicóptero Arcanjo foram ao local, mas ele morreu antes de ser conduzido à unidade de saúde. Já em Braço do Norte, um trator capotou de barranco e atingiu um homem de 27 anos, no bairro São Maurício. Conforme o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de socorro chegou a vítima estava morta. Além dos bombeiros de Braço do Norte, equipes do Samu e da Polícia Civil também foram acionadas e foram até o local do acidente.

*Com informações de G1