China anuncia participação em consórcio global de vacinas

A China assinou, nesta 6ª feira (9), um acordo com a Gavi (Aliança Global para Vacinas e Imunização) e fará parte da iniciativa Covax, iniciativa de aceleração global de recursos contra o coronavírus e distribuição de vacinas equitativamente. O número de países que fazem parte da iniciativa agora são 171.

O país asiático comprará vacinas contra a covid-19 para 1% de sua população, 15 milhões de pessoas. No mês de maio, o presidente chinês Xi Jinping prometeu US$ 2 bilhões nos próximos 2 anos para ajudar a lidar com a covid-19, especialmente nos países em desenvolvimento.

A porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying disse que “este é um passo importante que a China deu para defender o conceito de comunidade partilhada de saúde para todos e honrar o seu compromisso de transformar as vacinas contra a covid-19 em um bem público global“.

“A China continua a concentrar-se em garantir que os países em desenvolvimento tenham igual acesso a vacinas apropriadas, seguras e eficazes. Para tanto, comprometemo-nos solenemente a fazer das vacinas desenvolvidas e implantadas pela China um bem público global, que será fornecido aos países em desenvolvimento como uma prioridade“, disse a porta-voz.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que “inicialmente, o fornecimento de vacinas será limitado. Mas, ao partilhar equitativamente o fornecimento, os países e economias que fazem parte da Covax podem distribuir vacinas simultaneamente às populações prioritárias, incluindo trabalhadores da saúde, pessoas idosas e aqueles com condições subjacentes. O objetivo da Covax é assegurar que 2 bilhões de doses sejam fabricadas e distribuídas equitativamente até ao final de 2021“.

Tedros, já havia pedido pelo fim do “nacionalismo da vacina” contra a covid-19. Segundo ele, os países que colocam seus próprios interesses à frente dos outros na tentativa de garantir o fornecimento de uma possível vacina contra o coronavírus estão piorando a pandemia.

Em setembro, o Brasil também aderiu à iniciativa administrada pela Aliança Gavi, e liberou cerca de R$ 2,5 bilhões para viabilizar o ingresso do país nesta iniciativa. Mas, potencias mundiais como EUA (Estados Unidos da América) e Rússia não aderem.

Fonte Poder 360