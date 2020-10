250kg de Maconha é apreendida pela Polícia de Bom Jardim da Serra e Polícia Civil de São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), juntamente com a Polícia Militar de Bom Jardim da Serra e a Polícia Civil de São Joaquim, apreendeu mais de 250 kg de maconha, na tarde desta sexta-feira, dia 09 de outubro, na SC 390, próximo ao Mirante da Serra do Rio do Rastro, por volta das 17h15min.

Uma guarnição do Posto 21 da PMRv recebeu informações sobre um veículo abandonado às margens da rodovia. Com apoio da PM de Bom Jardim da Serra e Polícia Civil, foi localizado um automóvel Peugeot 308, com placas de Curitiba (PR). Por uma abertura do vidro, foi possível visualizar grande quantidade de maconha no seu interior.

No total foram apreendidos 295 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 265,5 kg da droga. O veículo foi removido ao pátio.

Com informações da Polícia Militar e Civil