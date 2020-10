IFSC lança edital com vagas para cursos técnicos em todas as regiões de SC; confira como se inscrever se inscrever

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) lançou um edital com vagas para cursos técnicos integrados em todas as regiões de Santa Catarina. As inscrições devem ser feitas no site até o dia 30 de outubro, às 23h59. O edital com mais informações sobre documentação e requisitos está disponível no site da instituição.

As oportunidades são para os câmpus em Araranguá, Criciúma e Tubarão, no Sul do estado; Joinville e Jaraguá do Sul, no Norte; Gaspar e Itajaí, no Vale; Lages, na Serra catarinense; Chapecó, no Oeste; e São José e Florianópolis.

Há vagas tanto para ingresso imediato quanto para cadastro de reserva, no qual o candidato será chamado se houver desistência de estudantes após o início das aulas.

Segundo o IFSC, a seleção será por ordem de inscrição. Para isso, o candidato deve preencher o formulário eletrônico, disponível no site, e enviar os documentos listados no item 3 (Matrícula) do edital. O resultado será publicado no dia 9 de novembro no site do IFSC.

Veja os cursos disponíveis

Câmpus Araranguá

Técnico Concomitante em Têxtil – Noturno – 18 vagas

Técnico Concomitante em Produção de Moda – Vespertino – 38 vagas

Técnico Concomitante em Eletromecânica – Noturno – 15 vagas

Câmpus Chapecó

Técnico Subsequente em Mecânica – Noturno – Cadastro de Reserva

Técnico Subsequente em Eletroeletrônica – Noturno – Cadastro de Reserva

Câmpus Criciúma

Técnico Subsequente em Edificações – Noturno – 8 vagas

Câmpus Florianópolis

Técnico Integrado em Eletrotécnica – Vespertino – Cadastro de Reserva

Técnico Subsequente em Mecânica – Vespertino – 18 vagas

Técnico Subsequente em Mecânica – Noturno – Cadastro de Reserva

Técnico Subsequente em Agrimensura – Matutino – 4 vagas

Técnico Subsequente em Agrimensura – Noturno – 3 vagas

Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva – Matutino – 11 vagas

Técnico Subsequente em Meteorologia – Vespertino – 20 vagas

Técnico Subsequente em Saneamento – Noturno – 1 vaga

Câmpus Gaspar

Técnico Integrado em Informática – Matutino – 7 vagas

Técnico Integrado em Química – Matutino – 2 vagas

Técnico Concomitante em Modelagem do Vestuário – Noturno – 20 vagas

Técnico Subsequente em Administração – Noturno – Cadastro de Reserva

Câmpus Itajaí

Técnico Integrado em Mecânica – Matutino/Vespertino – Cadastro de Reserva

Técnico Integrado em Recursos Pesqueiros – Matutino/Vespertino – 16 vagas

Técnico Subsequente em Mecânica – Noturno – 1 vaga

Técnico Subsequente em Aquicultura – Noturno – 20 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul – Centro

Técnico Integrado em Modelagem do Vestuário – Matutino – 6 vagas

Técnico Integrado em Química – Vespertino – Cadastro de Reserva

Técnico Subsequente em Têxtil – Vespertino – 22 vagas

Técnico Subsequente em Têxtil – Noturno – 9 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

Técnico Concomitante em Desenvolvimento de Sistemas – Vespertino – 28 vagas

Técnico Subsequente em Mecânica – Noturno – 2 vagas

Técnico Subsequente em Eletrotécnica – Noturno – Cadastro de Reserva

Técnico Subsequente em Eletrotécnica – Vespertino – 19 vagas

Câmpus Joinville

Técnico Integrado em Mecânica – Vespertino – 10 vagas

Técnico Concomitante em Mecânica – Noturno – 25 vagas

Técnico Concomitante em Eletroeletrônica – Noturno – 27 vagas

Câmpus Lages

Técnico Concomitante em Informática para Internet – Vespertino – 25 vagas

Técnico Subsequente em Eletromecânica – Noturno – Cadastro de Reserva

Técnico Subsequente em Biotecnologia – Noturno – 16 vagas

Câmpus São José

Técnico Integrado em Refrigeração e Climatização – Matutino – 15 vagas

Câmpus Tubarão

Técnico Concomitante em Administração – Vespertino – 37 vagas

Técnico Concomitante em Automação Industrial – Vespertino – 21 vagas

Técnico Subsequente em Eletrotécnica – Noturno – 11 vagas

Conheça os tipos de curso e pré-requisitos para ingresso

Cursos técnicos integrados: o aluno cursa as disciplinas do ensino médio e do curso técnico ao mesmo tempo. Podem ter duração de três a quatro anos e ao concluir o curso, o estudante recebe o diploma de técnico de nível médio. Para ingressar no curso técnico integrado, o estudante deve possuir o ensino fundamental completo ou concluí-lo até a data da matrícula.

Cursos técnicos concomitantes: possibilitam ao aluno cursar paralelamente o curso técnico no IFSC e o ensino médio em outra instituição, desde que haja compatibilidade de horário. Ao concluir o curso, o aluno recebe o diploma de técnico de nível médio. Para ingressar em um curso técnico concomitante, o estudante deverá ter concluído o primeiro ano do ensino médio até a data da matrícula. Para ingressar nos cursos técnicos concomitantes do Câmpus Tubarão, o estudante deverá estar matriculado a partir do primeiro ano do ensino médio até a data da matrícula.

Cursos técnicos subsequentes: destinados aos candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente. Ao concluir o curso, o estudante recebe diploma de técnico de nível médio. Para ingressar no curso técnico subsequente, o estudante deve possuir o ensino médio completo ou concluí-lo até a data da matrícula.

Com informações G1