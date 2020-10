Escola Martinho de Haro faz homenagem a todos os Professores em São Joaquim

A Direção da escola Martinho de Haro preparou uma linda homenagem no dia dos Professores, que é comemorado no dia 15 de Outubro.

Foi preparado um Drive Thru em frente a escola, e os professores recebiam homenagens com músicas e com um belo presente oferecido pela direção.

Simplesmente maravilhoso e emocionante foi a homenagem que a direção, sua equipe e algumas alunas prestaram aos professores, neste ano atípico de 2020.

Também recebemos homenagem de nossos mestres. Prestamos homenagem a Nilza filha da professora Lurdete Aparecida Ribeiro (in memorian), a qual nos deixou no início do ano.

“Professores estão se reinventando todos os dias, ultrapassando as paredes da sala de aula, construindo o futuro das gerações.” Aplausos aos mestres da EEB. Martinho de Haro.