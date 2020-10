Banco da Família promove ação para apoiar Leoas da Serra na final da Supercopa Brasil de futsal

Ação tem a meta de incentivar as Leoas da Serra, que decidem título nacional em Lages



Patrocinador do Leoas da Serra, o Banco da Família vai usar a força das redes sociais para incentivar a torcida pela equipe catarinense que decide em Lages, dia 24, a Supercopa Brasil de Futsal. A instituição irá sortear uma camiseta autografada pelas jogadoras. Em quadra, a equipe precisa somente de um empate com o Taboão da Serra (SP) para erguer a taça.Para participar é simples. Basta seguir os perfis do patrocinador (@bancodafamilia) e do time (@leoasdaserra) no Instagram; marcar um amigo nos comentários (quanto mais amigos, maior a chance de ganhar), mas não podem ser perfis fakes ou de famosos; deixar o perfil aberto no dia do sorteio; e compartilhar a postagem nos stories.A parceria com as Leoas começou em 2015, quando o Banco da Família foi o primeiro apoiador do clube. A partida será transmitida nacionalmente pelo canal SporTV, direto do ginásio Jones Minosso.Rivalidade saudávelNo jogo de ida, no último dia 14 de março, as Leoas venceram por 2 a 1 na casa das adversárias. O confronto de volta estava programado para duas semanas depois, mas em função da pandemia acabou sendo adiado. A Supercopa é decidida entre os campeões da Taça Brasil (Leoas) e da Copa do Brasil (Taboão).As duas equipes vão fazer em Lages a quarta final consecutiva no futsal feminino brasileiro. Em 2019, as Leoas levaram a melhor na Copa das Campeãs e na Taça Brasil, enquanto o time paulista conquistou a Copa do Brasil. “Isso criou uma rivalidade saudável entre as equipes. Como vencemos o primeiro jogo lá em Taboão, precisamos repetir o desempenho para assegurar esse título”, comentou Diana, capitã da equipe catarinense e da Seleção Brasileira.Quem conquista a Supercopa fica com a vaga para representar o país na Libertadores da América.Como neste ano a competição continental foi cancelada por causa da pandemia, o título dará uma vaga na Supercopa de 2021, quando estará em disputa o direito de defender o Brasil na Libertadores seguinte. “Nosso ano foi atípico, e vencer a Supercopa é muito importante, não só pelo título, mas porque nos posiciona melhor no calendário do ano que vem”, avaliou Amandinha, atleta das Leoas, eleita seis vezes a melhor jogadora de futsal do mundo.



Por Alessandro Bonassoli