Secretaria da Saúde promove atividades especiais na Semana do Servidor

Na próxima quarta-feira, 28, comemora-se o dia do Servidor e, pela primeira vez, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoverá ações específicas para os colaboradores da pasta. Foram preparados materiais que homenagearão os servidores durante toda a semana.

“Mesmo em meio a pandemia achamos importante realizar essa ação para que tenha um reconhecimento do servidor. Mobilizamos as regiões de saúde de todo o Estado para promover essa homenagem”, explica Klauser Michels, gerente de Avaliação de Controle de Gestão de Pessoas da Secretaria.

Na segunda-feira, o início das homenagens está programado para as 13 horas nas redes sociais da SES e por meio do canal do YouTube da Secretaria.

Palestras virtuais

Na quinta-feira, 29, estão programas duas rodas de conversa online. As 10 horas, o Doutor Gonzalo Vecina abordará o tema “SUS e a importância do servidor público”. Vecina é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Também foi presidente da Anvisa, secretário municipal de Saúde de São Paulo e CEO do Hospital Sírio Libanês.

No mesmo dia, às 15 horas, o papo será com o dr. Fabiano Miguel Valério. O médico psiquiatra e instrutor de Mindfulness discorrerá sobre os temas “Porque pode ser difícil se manter no autocuidado?” e “Como podemos fazer para ter mais qualidade de vida?”.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES