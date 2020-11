Reflexão sobre a doação de órgãos

Se um dia o médico disser que meu cérebro deixará de funcionar e que portanto, de certa forma minha vida física se acabará, não se esforcem em introduzir vida artificial em meu corpo através de aparelhos.

Ao invés disso, doem minha visão a uma pessoa que nunca tenha visto o alvorecer, nem o rosto de uma criança.

Doem meu coração a uma pessoa cujo coração não tenha sentido outra coisa em sua vida senão infinitos dias de dor.

Doem meus rins a alguém que dependa de uma máquina para sobreviver.

Descubram um modo de fazer uma criança paralítica caminhar por intermédio de meu sangue, meus ossos e de todos os músculos e nervos de meu corpo.

Um dia quem sabe, minhas células possam servir a um garotinho mudo e ele possa gritar bem alto o gol de seu time, ou ainda, por meio delas fazer com que uma garota surda consiga ouvir o som da chuva na sua janela.

Queimem o que restou de mim e que as cinzas sejam sopradas ao vento para quem sabe, ajudar as flores a crescer.

E se você realmente quiser libertar alguma coisa, que seja então os meus defeitos, minhas fraquezas e todos os meus preconceitos contra meu semelhante.

Se você fizer tudo que pedi, eu viverei para sempre.

Por Robert N. Test