Prefeitura Municipal de São Joaquim decretou luto oficial de 7 dias, em razão do falecimento do ilustre joaquinense Henrique Córdova

A Prefeitura Municipal de São Joaquim decretou luto oficial de 7 dias, em razão do falecimento do joaquinense Henrique Córdova. Com uma brilhante carreira política, Henrique foi Governador do Estado de Santa Catarina, além de ocupar outros importantes cargos, como por exemplo, quando foi Deputado Federal. Foi também um importante fruticultor e exerceu relevantes serviços para o município. Sem dúvida, com o seu falecimento, São Joaquim perde uma das figuras mais brilhantes da região.

Informações Assessoria Prefeitura Municipal de São Joaquim