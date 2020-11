“Não podemos permitir que as pessoas com câncer fiquem sem o seu tratamento”, afirmou Carmen.

Um dia após voltar à Brasília como Deputada Federal, na câmera dos deputados a Carmen já começa a se dedicar com foco na saúde para melhorar a vida dos Catarinenses, em audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Carmen Zanotto trata sobre diversos assuntos para SC.

Estou retornando às minhas atividades, presencialmente, como deputada federal. Agradeço a todos pelo carinho e mensagens de apoio. Continuarei trabalhando, com todo empenho, por todos os catarinenses, serranos e lageanos (Carmen Zanotto).

Assuntos que a Deputada Carmen tratou hoje com o Ministro da Saúde:

✅Consórcios Públicos de saúde;

✅ Prorrogação da habilitação de novos leitos de Covid para Santa Catarina;

✅Habilitação da Radioterapia do Hospital Santo Antônio de Blumenau;

✅Inauguração do serviço de Radioterapia do Hospital Marieta Konder, em Itajaí.

Com o início do serviço poderemos garantir o atendimento em no máximo 60 dias conforme a Lei 12.732, de minha autoria.