Governo de SC anuncia gratificação temporária para profissionais da saúde

Com valores de até R$ 2 mil, as gratificações serão pagas por quatro meses; médicos de UTI receberam um incremento de até R$ 6 mil



O governo de Santa Catarina publicou, nesta última terça-feira (26), a medida provisória 228, que estabelece gratificações e incrementos salariais aos profissionais da saúde na rede estadual.

Os médicos que atuam em setores de emergência e na UTI vão receber R$ 6 mil e os demais, R$ 4 mil. O texto prevê que os valores sejam pagos por quatro meses, de junho a setembro, aos servidores.

Profissionais da saúde de SC receberão gratificações por quatro meses – Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil / ND

A gratificação especial transitória será paga aos profissionais que atuam nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e aos servidores do COES (Centro de Operações e Emergências em Saúde). As gratificações são R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já para os médicos, o governo fará um incremento salarial durante ao período. O objetivo é compensar perdas possíveis financeiras da categoria e incentivar financeiramente esses profissionais.

A MP também prevê uma flexibilização no cumprimento dos plantões, permitindo que profissionais das emergências e UTIs estendam a jornada de trabalho. O valor pago será de 100% da respectiva hora-plantão.

Segundo o texto, as despesas decorrentes da execução da MP correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Estado. O governo não informou o valor total dos pagamentos.

FONTE: ndmais