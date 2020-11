Tradicionalistas se unem e criam entidade em prol da cultura em São Joaquim

Os cinco CTGs de São Joaquim fundaram a AJOCART – Associação Joaquinense de Cultura e Arte Tradicionalista.

Aconteceu na quarta-feira (18), no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Joaquim, a fundação da AJOCART, Associação Joaquinense de Cultura e Arte Tradicionalista. Uma entidade que nasce com mais de 900 integrantes, e com sua diretoria composta por membros dos cinco Centros de Tradição Gaúcha existentes em São Joaquim.

Acompanhados pelo Prefeito Giovani Nunes e do vereador Ilton Carvalho e com o apoio da tradicionalista Ana Melo, a AJOCART – Associação Joaquinense de Cultura e Arte Tradicionalista definiu como seu primeiro presidente Marciano da Silva Rodrigues, representando o CTG Chaleira Preta, as vice-presidências e os demais cargos distribuídos entre os CTGs Minuano Catarinense, CTG Laço da Mangueira Velha, CTG Rincão da Água Buena e CTG Fronteira do Rio Pelotas. A AJOCART é a união de forças, visando o desenvolvimento e a defesa da cultura tradicionalista na região Serrana.

Tem por objetivo e finalidades:

a) Preservação do patrimônio histórico cultural e artístico, desenvolvendo atividades voltadas para a cultura artística, literária e científica nas suas diversas manifestações, em especial na cultura tradicionalista gaúcha;

b) Desenvolvimento de culturais, artística e campeira, incentivando e realizando atividades, estimulando a criatividade e as manifestações culturais, em toda a sua pluralidade na arte, música, dança, teatro, esportivo e campeira;

c) Fortalecimento das entidades tradicionalistas do município de São Joaquim;

d) Representar as entidades filiadas em demandas coletivas e de interesse comum;

Sendo fundadores os CTG’s:

CTG Minuano Catarinense

Patrão José Carlos Rodrigues da Rosa

CTG Laço da Mangueira Velha

Patrão Ana Florêncio de Melo Arruda

CTG Rincão da Água Buena

Patrão Raphael Peruzzolo Patricio

CTG Chaleira Preta

Patrão Odair de Souza Antunes

CTG Fronteira do Rio Pelotas

Patrão Juscemar de Carvalho

A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO JOAQUINENSE DE CULTURA E ARTE TRADICIONALISTA – AJOCART FICOU COMPOSTA POR:

Presidente – Marciano da Silva Rodrigues (CTG Chaleira Preta)

Primeiro Vice Presidente – Marcello Lopes de Souza (CTG Minuano Catarinense)

Segundo Vice-Presidente- Alceri Chiodeli Junior (CTG Minuano Catarinense)

Terceiro Vice-Presidente- Nielson de Melo Coral (CTG Minuano Catarinense)

Primeiro Tesoureiro – Fabio Junior Arruda (CTG Laço da Mangueira Velha)

Segundo Tesoureiro – Joaquim Adriano Nunes (CTG Rincão da Água Buena)

Primeira Secretária- Tania Pereira Velho (CTG Chaleira Preta)

Segundo Secretário – Bruno Pereira Figueroa (CTG Laço da Mangueira Velha)

CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS

Conselheiro – Valdir Vieira (CTG Minuano Catarinense)

Conselheiro – Juscemar de Carvalho (CTG Fronteira do Rio Pelotas)

Conselheiro – Wanderson Carvalho (CTG Fronteira do Rio Pelotas)

MEMBROS SUPLENTES

Conselheiro – Patricke Arruda de Souza (CTG Laço da Mangueira Velha)

Conselheiro – Raphael Peruzzolo Patricio (CTG Rincão da Água Buena)

Membro Representante Entidade Filiada: Enio Carvalho (CTG Chaleira Preta)

#Ajocart #Tradicionalismo #AssociativismoCultural #Tradicaogaucha