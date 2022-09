Durante o dia teve a solenidade da entrega do registro do IG dos Campos de cima da serra ao Queijo Serrano, visitação ao pavilhão de exposição.

O Palco Gala recebeu as apresentações com Zé Henrique, a Banda San Marino e artista regionais, e o Palco Fuji recebeu o tradicionalismo do Paulinho Mocelin e finalizou com o show nacional do Dazaranha.

