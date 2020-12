Morre aos 68 anos Paulinho,do grupo Roupa Nova, após um mês de luta contra a Covid-19

Faleceu nesta segunda-feira (14) o cantor Paulinho, um dos integrantes do grupo Roupa Nova. Ele estava internado há pelo menos um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’or, referência da Zona Sul do Rio.

O cantor sofria com as complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pela família ao G1.

Aos 68 anos e recém-recuperado de um transplante de medula, Paulinho fazia parte do grupo de risco para a doença.

Mais cedo, um comunicado enviado à imprensa já deixava claro que o estado de saúde do cantor era grave.

“Boa tarde pessoal, recebemos novas notícias do nosso querido Paulinho e viemos compartilhar com vocês. Ele segue hospitalizado na UTI (não COVID), agora em estado delicado e precisando de cuidados mais específicos. Vamos continuar orando e mandando pensamentos positivos. Obrigado a todos por tanto carinho“, informou a banda.

Com informações G1 Uol