Valentine’s Day: conheça origem da data

Celebração do Dia de São Valentim é nesta segunda-feira (14). Tradição é ligada à história de um bispo que celebrava casamentos mesmo diante da proibição do imperador.

Para quem está apaixonado, todo momento é bem-vindo para celebrar. Além do dia dos namorados, em 12 de junho, e de datas especiais para cada casal, o dia de São Valentim – Valentine’s Day, em inglês – comemorado nesta segunda-feira (14), também é uma opção para festejar.

A tradição vem dos Estados Unidos e de algumas regiões da Europa. Mas o dia de São Valentim tem seu surgimento ligado a várias histórias. Entre elas, a de um bispo, que durante o Império Romano celebrava casamentos mesmo diante da proibição do imperador Claudio

São muitas as lendas que cercam o surgimento das comemorações do dia de São Valentim. Uma das hipóteses remonta à história de um bispo, chamado Valentim, que durante o século III, no Império Romano, realizava casamentos mesmo com a proibição do imperador.

À época, em função das guerras, Cláudio II cancelou as uniões porque acreditava que homens solteiros eram soldados melhores. Segundo ele, os solteiros se concentrariam com mais facilidade na vida militar.

Mas o bispo Valentim continuou celebrando casamentos. Quando descoberto, o religioso foi preso e condenado à morte. Após a prisão, vários jovens deixavam flores e bilhetes ao bispo, como demonstração de apoio.

Acredita-se também que a celebração tenha relação com a Idade Média, quando se dizia que 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros. Por isso, namorados aproveitavam a data para mandar mensagens de amor.

Slogan de propaganda do Dia dos Namorados criada por João Doria — Foto: TEXTO DE JOÃO DORIA, ARTE DE FRITZ LESSIN

No Brasil, a criação do Dia dos Namorados, em 12 de junho, é menos misteriosa e tem uma motivação mais comercial. A celebração do amor romântico, na véspera do Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, surgiu em 1948, em São Paulo.

À época, o publicitário João Doria, pai do atual governador de São Paulo, foi contratado por uma loja para melhorar as vendas em junho, mês até então pouco expressivo no comércio.

“Não se esqueçam: amor com amor se paga”, dizia um dos slogans. A propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda.

No ano seguinte, a data comemorativa começou a se espalhar e ganhou, cada vez, mais adeptos pelo país, se tornando uma comemoração nacional

Com informações: G1