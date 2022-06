Muitas novidades para a Festa Nacional do Pinhão 2022

O ritmo de trabalho é intenso no Parque do Conta Dinheiro para a 32ª Festa Nacional do Pinhão, faltando apenas um dia para a abertura dos portões, com centenas de pessoas preparando tudo para a recepção do público, a partir das 19h, e uma das novidades é o Festival “Sabores de Lages”

Desde os pórticos nos portões de acesso, até a passagem de som no palco nacional, sem falar nas dezenas de boxes da gastronomia, tudo é movimento no Parque.

Infraestrutura

Nos portões de entrada e saída já está pronta a decoração, com enormes painéis, o pessoal da carpintaria finaliza as bilheterias, enquanto os eletricistas faziam a ligação da energia.

Sabores de Lages

Uma das novidades da Festa neste ano é a presença dos bares e restaurantes da cidade, através do Núcleo de Gastronomia da Acil, que levou para o Parque o Festival “Sabores de Lages”. São 14 estabelecimentos que irão estar presentes nos dez dias de festa, com os pratos mais variados, utilizando ao menos um dos itens da nossa cultura, como o pinhão e o queijo serrano.

Confira a abertura dos portões:

Sexta-feira (10/06) — 19h

Sábado (11/06) — 19h

Domingo (12/06) — 14h

Segunda-feira (13/06) — 19h

Terça-feira (14/06) — 19h

Quarta-feira (15/06) — 19h

Quinta-feira (Feriado 16/06) — 15h

Sexta-feira (17/06) — 19h

Sábado (18/06) — 19h

Domingo (19/06) — 15h

Programação Palco Nacional

10/06 • SEXTA-FEIRA:

RAÇA NEGRA | MENOS É MAIS

11/06 • SÁBADO:

JORGE & MATEUS | LEANDER SÁ | EU SEI QUE TU DANÇA

12/06 • DOMINGO:

CABARÉ (Bruno e Marrone e Leonardo) | LUCCAS FERNANDES | JOÃO LUCAS E GABRIEL

13/06 • SEGUNDA-FEIRA:

EDSON AUGUSTO E BANDA| BANDAGEM

14/06 • TERÇA-FEIRA:

ANJOS DE PLANTÃO | LEANDRO MARX | MADEIRA DE LEI

15/06 • QUARTA-FEIRA:

LUISA SONZA | ZÉ FELIPE | MAIARA & MARAISA | ALOK

16/06 • QUINTA-FEIRA:

KLB | ANA CLARA | DANÇAR PASSARELA | CANTILENAS | ONDA ASTRAL

17/06 • SEXTA-FEIRA:

ALEXANDRE PIRES | SKANK | DILSINHO

18/06 • SÁBADO:

LUAN SANTANA | DENNIS DJ | MUNHOZ & MARIANO | EME

19/06 • DOMINGO:

DANIEL| ZÉ NETO & CRISTIANO | GIL E LEO

Fotos: Greik Pacheco e Milton Barão