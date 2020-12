Músico lança Clip “UM CANTO A MINHA QUERÊNCIA” e exalta a lida da vida campeira em São Joaquim

O Jovem Músico de São Joaquim Júnior Andrade fez na tarde deste último domingo (20) o lançamento do clip “Um Canto a Minha Querência” em alusão a sua terra natal e as belezas provenientes do cotidiano serrano joaquinense.

O lançamento do Clip ocorreu pela maior plataforma de vídeo da atualidade o Youtube sendo também disponibilizada nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Shazam e demais plataformas.. E já ganha destaque no público de todas as idades, principalmente ao tradicionalismo ao qual a canção faz parte.

Veja o Clip UM CANTO A MINHA QUERÊNCIA:

Além de ser uma artista de São Joaquim, Júnior relata o grande carinho que tem pela terra de São Joaquim, pelo tradicionalismo Serrano e sobre o trabalho executado na surpreendente gravação deste clipe:

-“É com muito orgulho que nesse domingo dia 20/12/2020 lanço minha primeira música para o mundo, música essa que relata as belezas e o viver do serrano na minha terra e onde eu tenho muito orgulho de morar.

Um canto a minha querência nasceu com o intuito de entrar para o hall das faixas que falam da minha cidade, com o objetivo de levar tudo que nossa terra oferece para o mundo através das mídias digitais e redes sociais. A criação e autoria foi minha Junior Andrade, Produção musical e mixagem no Godinho’s Estúdio do amigo Tarcizio Godinho e produção do clipe no estúdio Bruno Rosa. Foi um trabalho de profissionais Joaquinenses valorizando os vários talentos que temos aqui em São Joaquim – SC.

Falar da minha terra é muito fácil, pois falar do que a gente gosta e tem orgulho é extremamente gratificante. A música conta a rotina do homem da lida do amanhecer até o entardecer aqui na serra, contanto a simplicidade e a humildade dos mesmos. Ritmo da marca é Chamarra/Vaneira com gênero ‘’regional’’.

Valorizem os talentos regionais e apreciem o que lhes apresento. Obrigado” Agradeceu o músico Júnior Andrade