Lamar ganha o prêmio da melhor vitrine do Natal de 2020

A câmara de dirigentes lojistas de São Joaquim promoveu neste mês de dezembro o tradicional concurso de vitrines a qual premiou a vitrine mais destacada na temática de Natal 2020.

E por fim ou ganhador do concurso de vitrines desse ano foi a loja Lamar e surpreendeu com fantástico esquema de luzes azuladas que adornavam desde as paredes, as vidraças e subindo até o teto e um magnífico efeito de luzes em profundidade.

Além do mais, o pessoal da Lamar caprichou em um esplêndido presépio e um pinheiro de natal multi decorado e com direito até um Papai Noel bem realista, sem dúvida foi a mais categórica vitrine já feita até então neste natal.