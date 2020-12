Rotaract Club São Joaquim apoia campanha de Natal do Corpo de Bombeiros

Em dezembro o Rotaract Club de São Joaquim entrou como apoio ao Corpo de Bombeiro de São Joaquim em seu tradicional projeto “Natal para todos”, o qual tem como objetivo a arrecadação de doces, brinquedos e alimentos que serão destinados à comunidade carente da nossa cidade.

O projeto realizou-se do dia 18/11 a 18/12, no qual o Club promoveu a divulgação nas suas redes sociais e organizou pontos de coleta para o recebimento de doações.

Além disso, o club efetuou a compra de 17 cestas básicas especiais de natal e aproximadamente 140 brinquedos.

As doações foram adquiridas com os recursos restantes do lucro da Macarronada Solidária de 2019. Além dessas doações, foram arrecadados brinquedos, doces e alimentos nos pontos de coleta. Vale ressaltar que a distribuição das doações para comunidade ficou a cargo do Corpo de Bombeiros.