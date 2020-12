A Cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense demonstrou uma sensacional combinação de Luzes natalinas (“Luzes de Joaquim”) que adornaram o Boulevard da Rua Manoel Joaquim Pinto e as Praça Cezário Amarante e Praça João Ribeiro, uma união entre a Prefeitura de São Joaquim, ACISJO e o CDL em prol de um natal magnífico e brilhante para os joaquinenses e a todas as pessoas de bom coração…

Veja o Vídeo: