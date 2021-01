Meteoro de alta magnitude é visto atravessando os céus de São Joaquim na Serra Catarinense

Um meteoro de alta magnitude aparente e intensamente brilhante cruzou os céus da Serra Catarinense durante a noite desta última sexta (08) e pode ser visto também em grande parte do Rio Grande do Sul por volta dás 20h29min.

Diversas pessoas relataram ter visto a entrada do bólido flamejante pelos céus de São Joaquim, próximo ao local conhecido como Mirante dos Pinheiros se projetando na direção sul, deixando um rastro intenso e uma clarão que durou cerca de 4 segundos.

O Observatório Espacial Heller & Jung, registrou a passagem do primeiro meteoro de alta magnitude no céu do Rio Grande do Sul com um conjunto de 24 câmeras que captam imagens de 360 graus e espalhadas em cidades como Taquara, São Leopoldo e Porto Alegre.

“Subindo o mirante, em uma reta antes de fazer a curva à esquerda, apareceu no céu uma bola grande de fogo que durou cerca de uns 4 segundos” Descreveu o Engenheiro Agrônomo Cau Bolzani

“Estávamos ali perto do Hotel Natal (centro de São Joaquim) e de repente aquela ” bola de fogo” grande caindo… Foi muito lindo” Relatou Carina Palma uma moradora de São Joaquim.