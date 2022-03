Peritos do INSS estão em greve; beneficiário terá que reagendar atendimento

Os cerca de 3.500 médicos do Instituto Nacional do Seguro Social paralisaram as atividades nesta quarta-feira, e não há data para que retomem o expediente normal.

Eles aderiram à chamada “Operação Apagão”, que começou na semana passada, com a greve de funcionários administrativos do INSS.

Tanto médicos peritos como servidores administrativos reivindicam reajuste salarial de 19,9%, além de melhorias na carreira e realização de concurso público para o órgão.

A orientação da Associação Nacional dos Médicos Peritos é pra que todos profissionais da categoria parem, mas pode haver agências do INSS realizando normalmente as perícias agendadas.

Segundo a entidade, portanto, nos próximos dias pode ter segurado que consiga realizar o exame e pode ter também quem não seja atendido.

O ideal para quem tem atendimento marcado e não quer arriscar perder a viagem é remarcar a perícia pelo aplicativo Meu INSS ou ligando 135.