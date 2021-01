“Após chegada da vacina, Estado irá enviar doses em até 24 horas aos municípios catarinenses”, reforça governador

O governador Carlos Moisés reforçou na tarde desta sexta-feira, 15, que Santa Catarina está preparada para iniciar a imunização dos catarinenses contra a Covid-19 assim que receber as doses do Ministério da Saúde. O chefe do Executivo estadual destacou que, a partir do momento da chegada dos vacinas, elas serão enviadas a todos os municípios catarinenses em até 24 horas.

“O Governo do Estado está pronto para iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nós temos em nossos almoxarifados todos os insumos necessários para executar as quatro primeiras fases definidas pelo Ministério da Saúde. Em até 24 horas, nós colocaremos em todos os municípios catarinenses as vacinas que o Governo Federal destinará a Santa Catarina. Juntos nós venceremos”, frisou.

O governador lembrou ainda que Santa Catarina já lançou o Plano Estadual de Vacinação, alinhado ao Governo Federal.

Auxílio para o Governo do Amazonas

O governador Carlos Moisés também anunciou que Santa Catarina irá colocar à disposição do Governo do Amazonas leitos clínicos para pacientes com Covid-19. A ação é uma resposta ao pedido de auxílio feito pelo governador Wilson Lima para minimizar a crise provocada pela pandemia no estado. As unidades de saúde de Manaus estão sobrecarregadas e sofrem com a escassez de oxigênio devido ao aumento da demanda nos últimos 15 dias.

A oferta feita pelo Governo de Santa Catarina é de 20 leitos clínicos para pacientes semicríticos do Estado do Amazonas. Caso esses pacientes evoluam para casos mais graves, eles também serão atendidos.

No final de outubro, Santa Catarina já havia enviado 30 unidades de monitores multiparâmetros para o Estado do Amazonas. Na oportunidade, o empréstimo foi definido após contato entre o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, e o Ministério da Saúde.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – SecomGoverno de Santa Catarina