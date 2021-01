Diante do colapso no sistema de saúde pública no Amazonas: Manaus transfere 235 pacientes para 6 estados em aviões da FAB

Manaus pede socorro! Pacientes de Manaus serão transferidos para hospitais de outros estados em voos da Força Aérea Brasileira (FAB), nesta sexta-feira (15) diante do colapso no sistema de saúde pública no Amazonas. De acordo com o Ministério da Defesa os pacientes serão levados para o Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba, Goiás e Distrito Federal.

A transferência de pacientes contaminados com a Covid-19 ocorre diante da falta de oxigênio no estado com relatos de médicos de morte por asfixia. A principal fornecedora do produto no estado recebeu autorização do governo da Venezuela para buscar oxigênio no país vizinho. Na quinta (14), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que seis aviões da FAB levarão oxigênio para o estado da região Norte.