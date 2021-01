Sobrevoando à terra natal, São Joaquim “Um olhar fixo e profundo pousa sobre tudo ao redor”

Uma saudade teimosa chega nas asas do vento e traz nuances de um lindo passado.

Poder voltar à terra natal é sempre uma sensação agradável, muitas vezes comparada a um sonho. Rever lugares antigos onde outrora a vida sorria e a alegria era constante e real…

O vento, símbolo da liberdade, bate no rosto, e comunica a sua mensagem e oferece a sua especial recepção.

As ruas com as suas esquinas e sua poesia parecem entender o momento e se enchem de novidades que podem ser pequenos detalhes que agora revemos e amamos. É a alegria presente em tudo vestindo de cores o doce regresso.



Quanta recordação nos vem nesse enlevo feliz! Mas é preciso ater-se ao presente e aproveitar um mundo de novidades que parece não ter fim. O passado não pode se impor em detrimento do presente.



Um olhar fixo e profundo pousa sobre tudo ao redor. Aproxima-se o momento de passar sobrevoando a terra natal, o berço que acolheu e embalou com tanto carinho e transmitiu as primeiras lições… e inspirou para seguir a vida.

O corretor de imóveis, Joaquinense Charles Matos, residente hoje na serra gaúcha em Gramado. Sobrevoou sua terra natal, fez imagens aéreas e relatou o sentimento que tem por São Joaquim: Foi gratificante poder sobrevoar minha terra natal, uma das regiões mais belas do Brasil e perceber seu desenvolvimento. Amo São Joaquim.

Charles com seus 2 filhos.

Charles tem se destacado na área imobiliária pelo grande potencial e dedicação que tem com seus clientes : Sempre quiz trabalhar com algo que proporcionasse fazer o bem as pessoas, mas nunca imaginei que seria no ramo da imobiliário . Hoje me sinto muito grato por poder realizar o sonho, tornar famílias felizes! Agradeço a Deus e ao Universo! relatou, Charles.

Em sua visita a localidade do Arvoredo em São Joaquim, onde passou grande parte da sua infância e adolescência.

