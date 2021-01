O Secretário da Saúde do município de São Joaquim, José Teodoro explicou na rádio Difusora, no início da tarde desta terça (19) e em live no Facebook da Prefeitura de São Joaquim, como está as tratativas do município em relação vacinação contra o COVID-19 que está prestes a iniciar.

Veja na íntegra a declaração do Secretário da Saúde de São Joaquim: