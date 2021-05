Letícia Calçados o presente ideal para sua Mãe está aqui!

A sua proteção e conforto térmico sempre em primeiro lugar.

Se você e sua Mãe moram ou vão se aventurar em regiões de extremo frio, a Segunda Pele sem dúvidas será essencial para você se proteger, pois possui tecnologia térmica reguladora para manter a temperatura corporal sempre estável..

Fabricada com malha inteligente de altíssima qualidade, mantém o corpo sempre quente e seco pelo seu sistema de camadas Hidrofílicas Utra Dry, que transfere rapidamente todo o suor e umidade para a camada externa da malha evitando assim uma possível hipotermia.

Nos dias atuais, a calça jeans voltou com tudo e tem ganhado cada vez mais destaque em diferentes composições, se reinventando e formando looks incríveis. Corre na nossa loja e garanta a sua

Chegaram lindos coturnos, botas forradas na Loja Leticia, um mais lindo que outro. Venha conferir!

Jaquetas corta vento

O nome já indica: elas foram desenvolvidas para proteger o corpo contra os ventos fortes. Isso acontece porque possuem a capacidade de amenizar a troca de temperatura entre a peça e o ambiente, o que garante que o corpo se mantenha afastado tanto do vento como do frio.

Para quem tem um estilo mais básico e casual, pode investir sem medo no conjunto plush feminino em diversas composições, até mesmo inserindo peças mais elegantes, como a própria camisa social e um sapato de salto alto, tirando a obviedade das produções. E as camisas sociais femininas que nunca saem da moda, usadas tanto no verão quanto no inverno e temos muita opções em cores e modelos.

Lindas blusas em lã, super quentinhas para esse inverno com cores vivas e para todos os tamanhos… Jaquetas forradas, com capuz super recomendadas para quem mora ou até mesmo visitar a Serra Catarinense neste inverno!