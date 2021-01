Acidente inusitado entre “duas kombis” é registrado em São Joaquim na Serra Catarinense

Quem passou pela avenida Ivo Silveira, próximo ao Hotel Incomol, em São Joaquim, logo no início da manhã desta segunda (25) se deparou com uma cena inusitada: “Duas Kombis no meio da avenida paradas após um incidente em que resultou batida quase que frontal.

Kombi Branca de um lado e Kombi Branca do outro, ninguém sabe ao certo como isso foi acontecer, mas rendeu muitas imagens nas redes sociais, pois é um fato completamente curioso e inusitado, a sorte é que ninguém se feriu e ficou apenas numa cena inédita nas ruas de São Joaquim.

Imagens Redes Sociais