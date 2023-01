DJ Emmanuel comandou a primeira “Pool Party” de 2023 do Clube Astréa

Clube Astréa promoveu uma tarde animada na piscina, neste última sábado (28), comandada pelo DJ Emmanuel Wehle, que deu o tom da festa com seu incrível talento de múltiplos aspectos musicais.

Com a presença de um belo sol, os sócios do clube aproveitaram ao máximo a piscina e a boa música, curtindo a tarde com suas famílias. A atmosfera animada e descontraída permitiu que todos se divertissem e relaxassem.

Numa feliz coincidência, o empresário e também sócio do Clube, Gabriel Mattos de Souza, da empresa joaquinense Effectus, fez um sobrevoo com sua aeronave saudando os sócios do Clube Astréa.

É inegável que eventos como esse tornam o Clube Astréa ainda mais especial para seus sócios. A equipe do clube capitaneada pelo casal Presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz se esforça ao máximo para proporcionar uma experiência inesquecível e divertida a cada vez, e o último sábado foi mais um exemplo disso.

Imagens Luziane Zandonadi:

Clique nas imagens para abrir a galeria