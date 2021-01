Como será o turismo no sul do Brasil em 2021?

O turismo no sul do Brasil está te esperando nesse 2021! Muitos sonhos de viagens foram adiados no ano passado, mas em 2021, com a chegada da vacina, é possível retomar o seu planejamento e escolher os melhores destinos.

Os destinos no sul do Brasil são capazes de levantar o ânimo de qualquer pessoa que investir nas viagens.

Muitos desses destinos são dedicados às pessoas que desejam descansar, relaxar e deixar de lado os problemas.

Já outros, vão agradar as pessoas que querem usar seus momentos de descanso para colocar a bateria em dia e voltar com tudo nas atividades diárias. Também há opções para as pessoas que buscam por mais agito em seu dia a dia.

Quais lugares preciso conhecer do turismo no sul do Brasil?

O Brasil é um país bastante grande, com todas as suas dimensões continentais que podem encantar qualquer pessoa.

O país, além de ser tropical, lar do samba e também da caipirinha, com uma identidade que sempre remete o nosso país ao Rio de Janeiro e ao Nordeste, há muito disso no sul.

O que faz o turismo no sul do Brasil ser tão admirado, inclusive pelos turistas de fora, é a sua natureza diversificada e a miscigenação.

Claro que não existe nenhum estados que seja considerado melhor ou pior para escolher em um catálogo online, mas eles, de certa forma, se complementam.

E isso é uma grande verdade porque, algumas das comidas e bebidas que mais amamos, como o pão de queijo, o churrasco e o açaí, são admirados por boa parte dos brasileiros.

Dessa maneira, cada região gosta de exaltar as belezas naturais e culturais de seu estado, tornando o Brasil um país que cada dia mais brasileiros desejam conhecer.

Isso pode ser feito contratando uma agência web, a qual oferece inúmeras vantagens para os viajantes que desejam conhecer mais sobre o turismo no sul do Brasil.

Serra do Rio do Rastro

A Serra do Rio do Rastro é conhecida como uma das estradas mais encantadoras do mundo.

Com cerca de oito quilômetros, ela conta com paisagens que tiram o fôlego de qualquer pessoa, enchendo nossos olhos com toda a sua beleza.

Mas não é apenas a beleza natural dessa estrada que vai fazer com que você prenda sua respiração.

Durante o trajeto entre o Bom Jardim da Serra e a Lauro Muller, sua estrada conta com mais de 250 curvas, sendo muitas delas bastante fechadas. Isso fez com que ela recebesse tal fama.

Um dos aspectos mais importantes para considerar, antes de embarcar em uma subida para a Serra do Rio do Rastro, é o clima.

A estrada é bastante estreita, fazendo com que não exista nenhum espaço para acostamento em quase todo o percurso, os caminhões realizam esse trajeto diariamente.

Sendo assim, não há motivos para preocupação ao se deparar com esses veículos invadindo a contramão nas curvas. Nos dias chuvosos a situação de seguir esse trajeto não é ideal.

Nos períodos do ano em que os dias estão mais frios, o destino é fechado para manter a segurança. O ideal é visitar o local em períodos do ano mais quentes, de novembro a março.

Litoral de Santa Catarina

O litoral norte de Santa Catarina conta com sua primeira praia, a Itapoá. Ela conta com 32 quilômetros de orla, os quais são divididos em algumas praias.

A praia da Barra do Saí conta com águas mais agitadas, ideais para aqueles que estão buscando turismo no sul do Brasil para se aventurar no surfe e pesca de arremesso.

Isso sem contar com a presença de uma das praias mais bonitas e de grande destino no turismo no sul do Brasil: Florianópolis. Outros destinados a considerar nessa seleção:

Itapema;

Porto Belo;

Bombinhas;

Balneário Piçarras;

Balneário Camboriú.

Cânions

Um dos destinos no turismo no sul do Brasil que vão tirar o seu fôlego são os cânions. Tratam-se de cortes profundos em rochas que foram provocados ao longo dos anos pelos seus rios antigos.

Mas além de toda a beleza que esse destino pode garantir aos olhos dos viajantes, o topo dos cânions está presente em território gaúcho.

Dessa forma, as pessoas que investem no turismo no sul do Brasil podem ter o privilégio de ambas as perspectivas de vista, optando por uma caminhada no rio ou uma por cima.

Ilha do Mel

A Ilha do Mel é um ótimo ponto turístico e agrada todos os gostos. Toda a sua região, especificamente suas praias, são regiões com pouca urbanização, já que se trata de uma área de proteção ambiental.

Normalmente não existem muitos visitantes para esse local, isso torna esse ponto um lugar romântico, buscado por muitos casais.

Existem também muitas trilhas, grutas e também espaço natural que podem ser explorados durante a sua viagem no turismo no sul do Brasil.

Gramado

Um dos pontos turísticos mais visitados pelos turistas no Rio Grande do Sul é Gramado. Canela é um dos locais do estado que mais veem neve, mas ainda não é um evento tão frequente.

Exceto na Snowland, uma atração fechada com neve artificial, patinação no gelo, snowboard e outras atrações no gelo.

Os turistas podem aproveitar outros pontos, seja por um passeio tradicional ou uma visita ao Vale dos Dinossauros.

O Lago Negro também não poderia faltar nessa imensa quantidade de pontos pra visitar em Gramado. Ele atrai casais e é fotografado por conter belos jardins e lago.

Jardim Botânico

Assim como o Jardim Botânico de Curitiba, é um grande convite a visitar Londrina por possuir a mesma fama da atração.

O ponto turístico, assim como em Curitiba, funciona como um centro de pesquisa e conservação das espécies exóticas que existem em nosso país.

Mas para quem busca por áreas de prazer e passeios, o destino também é uma ótima opção. Isso porque existe uma grande variedade de parques e praças.

Um desses pontos é o Zerão, em Londrina, uma grande pista de caminhada para as pessoas que desejam realizá-la e quadras esportivas, cercados por gramado.

Também há várias outras atrações para visitar, como: museus, monumentos, igrejas, reservas indígenas e homenagem aos imigrantes do Brasil.