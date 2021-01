Novo Boletim do Coronavírus passa a informar sobre o número de vacinados em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Saúde iniciou, nesta semana, a divulgação do número de pessoas vacinadas em anexo aos boletins diários do Coronavírus.

Apresentando um novo layout de boletim, a Secretaria de Saúde informou haver 921 casos de Coronavírus no município desde o início da pandemia.

Destes 921 casos relatados no boletim desta última quarta (27), São Joaquim possui 849 casos recuperados, 03 pacientes em internamento, 17 óbitos, 52 em isolamento domiciliar e 60 casos suspeitos sendo monitorados.

Porém, é importante salientar que agora São Joaquim já possui 142 pessoas vacinadas que são os profissionais da saúde, da linha de frente no combate ao COVID-19, um número que só tende a aumentar, assim que o município for recebendo mais doses da vacina e assim que novos grupos comecem a ser vacinados de acordo com o plano da Campanha Nacional de Vacinação.

Veja os números divulgados pela Secretaria de Saúde São Joaquim: