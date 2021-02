6 dicas para expandir o negócio e aumentar o faturamento

Para todo empreendedor chega o momento de se fazer a seguinte pergunta: está na hora de crescer? Como expandir o meu negócio? Seja através da abertura de uma nova unidade ou até pela compra de empresas para agregar à companhia, o crescimento de um negócio requer planejamento e avaliação de onde a empresa está posicionada e para onde ela quer ir.

Primeiramente, avalie se ainda é possível crescer o empreendimento no formato atual. Atingimos todo o potencial de clientes que o atual escopo da companhia permite? Se a resposta for sim, talvez tenha chegado a hora de repensar em novas formas de ampliar a atuação da marca ou produto.

Isso pode ser feito de diversas maneiras, e aqui damos algumas dicas que são essenciais para quem quer expandir o negócio e aumentar o faturamento:

1- Novas unidades/franquias

Para começar a atingir um público maior com suas vendas, há dois caminhos que são os mais comuns. Um deles é a abertura de uma nova unidade de seu negócio. Isso permite ao empresário levar sua marca para outros pontos de venda. Um alerta é que essa opção requer um investimento em infraestrutura, equipe, além de exigir uma concentração maior de tempo do dono do negócio, que passa a ter que monitorar mais de uma unidade de seu negócio.

Já a franquia pode ser uma opção um pouco menos onerosa, já que quem investe na marca é o franqueado. Essa opção é válida para empresas que já estão bem estruturadas e conhecidas no mercado. O tempo do empreendedor, contudo, será mais direcionado ao gerenciamento das franquias, pois esse sistema permite a abertura de lojas em escala e para isso é preciso ter acompanhamento e segurança dos processos adotados pelo franqueado.

2- Ampliar mix de produtos

Se a sua oferta de produtos ainda estiver limitada, e o empreendimento tiver outros produtos potenciais a serem desenvolvidos, vale a pena refletir sobre a possibilidade de ampliar esse mix, oferecendo novas linhas ou diversificando os serviços disponíveis pela sua empresa. Para saber, contudo, quais produtos são os ideais para o seu público atual, tendo potencial também de atingir novos clientes, uma pesquisa de mercado dentro do próprio negócio é o primeiro passo. Assim, a oferta desses novos produtos não ameaçará a identidade de sua marca, apenas agregará valor e potencializará o crescimento do empreendimento.

3- Licenciamento

No caso da sua companhia já estar bem estruturada em termos de produtos, com uma boa variedade, uma forma de expandir pode ser através do licenciamento da marca. Isso permite que o seu produto seja fabricado por outras empresas, isentando o empreendedor dos cursos e ainda gerando lucro através de royalties da marca.

4- E-commerce

Ampliar os canais de venda é sempre uma ótima opção, principalmente se o seu negócio ainda for muito tradicional. A expansão para canais digitais já é uma realidade e todo empreendedor deve, de alguma forma, se adaptar a esse modelo. Investir no e-commerce pode ser uma forma prática e rápida de expandir o seu negócio, atingindo consumidores de diferentes localidades e tornando sua marca ainda mais conhecida. Essa é, inclusive, uma solução econômica para quem busca o crescimento de sua empresa. Mas é preciso ter um planejamento sobre a capacidade de gerenciamento desse canal, especialmente em relação a logística.

5- Parcerias

Formar parcerias com empresas que oferecem produtos ou serviços que a sua marca precisa é um ótimo caminho. Isso permite que ambas se unam para trocar expertises diferenciadas, porém complementares. Além disso, é possível ampliar a carteira de clientes e os canais de distribuição.

6- Comprar empresa

A compra de uma empresa concorrente que seja complementar ao negócio também é um caminho comum para quem quer expandir e aumentar as vendas. Isso pode ocorrer por meio de uma fusão ou aquisição, sempre levando em conta a sinergia entre ambos os negócios. Nesse caso, é preciso fazer um estudo de mercado preliminar para saber quais empresas estão disponíveis para venda e se o valor é razoável dentro do planejamento de seu negócio.

O processo de compra de empresas não é tão simples e exige estudos que impactam diretamente o desempenho futuro de seu empreendimento. Ainda assim, pode ser uma ótima opção para quem busca crescimento por permitir acesso a clientes já estabelecidos, reduzindo custos e ampliando o alcance de sua marca. Uma assessoria especializada em fusões e aquisições, como a Capital Invest, oferece consultoria especializada em M&A, auxiliando empreendedores a prepararem suas empresas para compra ou venda, diminuindo seus riscos.

Fonte: Capital Invest – assessoria especializada em fusões e aquisições.