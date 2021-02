Reynaldo Gianecchini é destaque em produção próximo a Serra do Rio do Rastro em Bom Jardim da Serra

Quem se encontra em Bom Jardim da Serra é o ator Reynaldo Cisotto Gianecchini Júnior, conhecido como Reynaldo Gianecchini.

Não há muitas notícias concretas sobre o que o ator esteja fazendo às margens da imponente Serra do Rio do Rastro enfrentando o frio da Serra Catarinense, mas informações preliminares dão conta que ele esteja gravando para uma produção no Condomínio Altos da Serra que deverá pintar nas telinhas em breve.

Seja o que for, é muito bom receber atores famosos na Serra Catarinense. Algumas imagens dele foram postadas no instagram com direito até a maquiadora de Bom Jardim da Serra.