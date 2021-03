Chega em São Joaquim a mais nova opção de delivery de doces, Duas Meninas doceria artesanal, conta com um cardápio variado em doces, como donuts, copo da felicidade, brownies, bolos de pote, churros, entre outros.

Os pedidos podem serem feitos pelos fone 991712287 ou no 991536876. E para que possam apresentar seus produtos a todos, elas estarão com seu espaço montado em frente a caixa econômica no dia 05/03 até às 19h.