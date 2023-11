Você gosta de jogar jogos de casino? Esse tipo de jogo se popularizou muito no Brasil nos últimos anos. Talvez não saiba, mas eles estão liberados por aqui no modo online desde 2018!

Nesse sentido, existem milhares de jogos de live casino para colocar em dia sua diversão. A temática de cada um muda, mas uma coisa é a mesma: todos podem pagar prêmios muito generosos. Além, claro, de proporcionar entretenimento puro!

Então, separamos abaixo uma lista com os 5 melhores jogos de live casino para você aproveitar.

Zynga Poker

O Zynga Poker é o maior jogo de pôquer do mundo e pode ser jogado pelo site ou em aplicativos para Android e iOS.

O mais interessante é a possibilidade de jogar com os amigos, obter bônus da sorte e realizar desafios diários. A plataforma oferece 3 metas a cada dia. Ao cumpri-las, você ganha prêmios exclusivos.

Além disso, conforme vai jogando, é possível ganhar relógios e anéis virtuais da Zynga Poker, que desbloqueiam novos recursos.

The New Blackjack

Esse é um clássico jogo de cartas disponível nos principais cassinos online. Nele, você vai competir contra a casa de apostas, que será representada pelo dealer ou crupiê.

O objetivo geral do jogo é atingir uma pontuação que mais se aproxime de 21, mas sem ultrapassar esse número. Para vencer, não é necessário atingir exatamente esse total de pontos, mas se aproximar dele, obtendo uma pontuação maior do que a do dealer.

O apostador precisa ficar atento ao número das cartas. Por exemplo, o Rei, a Rainha e o Valete valem 10 pontos. O ás vale 1 ou 11. Já as cartas de 2 a 10 valem a numeração correspondente.

Vale a pena conferir esse jogo e testar suas habilidades com as cartas!

A Night With Cleo

O game A Night With Cleo é um jogo caça-níquel 5×3, com 5 colunas e 3 linhas no total. O grande diferencial desse game é que seus multiplicadores podem atingir 2.500x em relação a aposta inicial.

Há também o que chamamos de recursos extras, como o Jackpot Progressivo, onde é possível acumular seus ganhos ao longo das rodadas.

Ah, e esse game tem uma temática relacionada ao antigo Egito, com a famosa rainha Cleópatra estampando a capa do jogo.

European Roulette

O European Roulette é um jogo clássico de roleta. A roleta possui 37 posições numeradas de 0 a 36, com cores diferentes.

Assim, você escolhe o número, o grupo de números ou ainda a cor, gira a roleta e vê se a sua maré de sorte está em dia. Ao acessar o cassino online de sua preferência, fique atento a detalhes como a aposta mínima e máxima do jogo.

Crazy Coin Flip

Por fim, temos o crazy coin flip que é diferente de todos os outros citados aqui. Ele faz a junção entre um jogo caça-níquel e jogos de cassino com transmissão ao vivo apresentada por um crupiê.

Esse game foi baseado no tradicional Crazy Time. Ele possui milhões de simpatizantes no mundo todo. O Crazy Coin Flip é dividido em duas partes, uma ao vivo.

Na primeira, você precisa tentar uma combinação de 3 símbolos Scatter para ganhar. Assim, terá o direito a participar da segunda parte do jogo. Enfim, esse jogo é simples e bem objetivo e vale a pena tentar a sorte nele!