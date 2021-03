Família em SC é atacada por enxame de abelhas enquanto pescava em Rio uma mulher morreu

Um domingo trágico para uma família em Santa Catarina, Trata-se de um ataque de abelhas, que acabou vitimando uma mulher. família estava pescando no rio quando ocorreu o ataque.

Uma mulher de 54 anos morreu após ser atacada por uma abelha em Araranguá neste domingo (28). Os socorristas foram chamados e profissionais do serviço médico de aviação (Sarasul), além de profissionais do corpo de bombeiros e do serviço móvel de urgência (Samu) estiveram no local. Mas ela já estava sem os sinais de vida.

Além disso, cinco outros membros da mesma família foram atacados pelas abelhas, incluindo uma criança. O Instituto de Habilidades Gerais (IGP) está no local. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Araranguá (HRA). De acordo com o ocorrido, a família estava pescando no rio quando ocorreu o ataque.

