Veja dicas para justificativa de projeto de pesquisa

Seja um TCC, um trabalho escolar ou até mesmo na área profissional, muitos projetos exigem uma justificativa. É nela que o autor vai provar que tudo aquilo que foi feito tem um motivo, objetivo e é relevante para a sociedade ou para determinado tema. Fazê-lo não

é fácil, mas essa parte é fundamental para que se tenha sucesso.



Uma justificativa de um projeto de pesquisa pronta até pode dar uma luz e mostrar alguns caminhos a serem seguidos, mas é sempre bom aprender, de fato, quais são os pontos

fundamentais em um trabalho justificado corretamente. A seguir, confira algumas dicas que vão ajudá-lo nestas situações (e em muitas outras!).

Utilize dados



Dados são bons amigos de justificativas. Eles mostram de forma direta um problema e evidenciam que uma solução é necessária. Às vezes, um problema conhecido ganha proporções muito maiores quando é possível dimensioná-lo corretamente. Assim, você apresentará uma parte do trabalho que, de certa forma, representa o todo muito bem.



Use referências

Se está fazendo um projeto sobre crianças com necessidades especiais, filmes sobre educação especial são referências que podem justificar o seu tema, ainda mais se eles forem documentários. Por apresentarem um corte da realidade, por si só eles já te ajudam a mostrar porque o seu trabalho é relevante.



Mostre que seu projeto é viável



Uma pesquisa só é válida se ela puder ser realizada. Então, é fundamental que na sua justificativa você deixe claro que dá para viabilizá-la e como é possível fazer isso.

Seu trabalho passa muita segurança quando você mostra que ele não é lúdico. Lembre-se também que é importante mostrar quais são as delimitações.



Vale dizer que essa viabilidade é ampla. Além de ser possível realizar na prática, financeiramente é viável produzi-la? Por mais que haja conhecimento técnico para que seja

feito, se não houver recursos e equipamentos à disposição o seu projeto perde totalmente a relevância.



Seja claro e objetivo



A justificativa de um projeto de pesquisa é a parte menos teórica e exigente academicamente do trabalho. Portanto, aproveite para ser o mais direto e objetivo possível.

Ela não pode ser massante, pelo contrário, deve deixar quem a ouve empolgado com a possibilidade daquilo sair do papel ou até mesmo curioso para ver os resultados que já

foram obtidos.

Escreva um texto coeso



Pense na estrutura textual antes de começar a produzir sua justificativa de projeto de pesquisa.

Quais são as principais perguntas que devem ser respondidas?