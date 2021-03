Dias que quase viram noite! O fenômeno da Viração no alto da Serra do Rio do Rastro

O Pessoal da SkyView Floripa BR, publicaram recentemente em seu canal no Youtube este maravilhoso vídeo mostrando como é o espetáculo dos dias que viram noite na imponente Serra do Rio do Rastro,

“Quando o vento soprando do quadrante Norte, o último obstáculo a ser vencido, perde força e dá lugar ao gelado vento Sul, a Viração avança sobre o planalto … e o dia quase vira noite nos Altos da Serra do Rio do Rastro. São as incríveis manifestações da mãe natureza num lugar único e especial … em que muitas vezes se vive 4 estações num único dia.” Diz a descrição do vídeo.

Assista:

