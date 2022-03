Cobra coral verdadeira cai do teto entre crianças em sala de aula de escola em SC

Duas cobras corais verdadeiras apareceram em uma escola estadual de São José na Grande Florianópolis, em um único mês. A primeira aparição foi registrada em uma sala de aula, quando o animal caiu do forro entre os alunos na manhã de 18 de março, segundo os pais.

As crianças teriam sido retiradas da sala e o animal foi morto por um professor.

A segunda aparição aconteceu dias depois, no banheiro da escola. Dessa vez, ela foi capturada e colocada em um vidro. Ninguém foi picado. A Escola Estadual Básica Nossa Senhora da Conceição fica localizada no bairro Roçado.

A Secretaria de Estado da Educação disse em nota que acionou o Instituto do Meio Ambiente (IMA) para analisar a situação. Afirmou, ainda, que um biólogo esteve na unidade para dar orientações e fazer análises de todo o espaço e entorno da escola e que, “enquanto isso, os alunos não estão ocupando o espaço onde essa cobra apareceu”.

“Como que um professor vai dar aula tranquilo? São crianças” , questiona Priscila Leite Marques, mãe de uma aluna. Ela tirou a criança da unidade escolar depois das aparições.

Após analisar imagens, os biólogos Christian Raboch, especializado em resgate à fauna, e o professor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Selvino Neckel de Oliveira, com especialidade em herpetologia, confirmaram que trata-se de uma cobra coral verdadeira. A espécie é peçonhenta e comum no Brasil.

“As corais, pra você ter uma ideia, no Brasil, são responsáveis por cerca de 1% a 2% de todos os acidentes. Os acidentes estão associados a pessoas que foram tentar capturar com a mão esse animal”, explica o biólogo e professor Selvino Neckel de Oliveira, com especialidade em herpetologia.

A identificação é feita, sobretudo, a partir dos padrões de cores da cobra e formato do corpo. As cobras corais verdadeiras apresentam anéis pretos, vermelhos e brancos, por exemplo.

O que fazer?

O biólogo Christian Raboch, da Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), complementa que, apesar de serem peçonhentas, as corais costumam ser calmas. “Elas não dão bote como as jararacas, por exemplo”, compara.

Por isso, ao encontrar um animal da espécie, é necessário ter calma. “Matar costuma ser a primeira reação das pessoas, porque às vezes tem crianças, cachorro, gato, enfim. Mas no meio da floresta ela representa um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema”, destaca o biólogo. As cobras corais verdadeiras são animais silvestres protegidas por lei.

Segundo ele, a orientação é ligar para alguma entidade, como Polícia Militar Ambiental e Bombeiros, para fazer o resgate e a soltura adequados.

Com informações G1