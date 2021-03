Renovação da frota – Secretaria da Saúde de São Joaquim adquire ambulância 0KM

A Secretaria Municipal da Saúde de São Joaquim recebeu na manhã desta quarta-feira (31) uma ambulância Renault Master modelo 2022 0 KM. Adquirida através de emenda parlamentar do Deputado Estadual João Amin (PP), no valor de R$ 190.000,00 e contrapartida do município no valor de R$ 3.900,00.

O veículo fará parte da frota, somando agora quatro ambulâncias, que no tempo de Pandemia tem auxiliado não só São Joaquim, mas também toda a região serrana com o transporte de pacientes com a Covid-19.

O veículo está exposto na Praça Cezário Amarante, enquanto a Secretária realiza os trâmites legais, com o Detran, emplacamento e documentos, e em breve estará rodando para atender a comunidade joaquinense.