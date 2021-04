Dataprev: Já está no ar o site para consulta do novo auxílio emergencial 2021

Os brasileiros já podem consultar se foram ou não aprovados para receber o novo auxílio emergencial. Os cadastros foram analisados pela Dataprev que identificou quem se enquadra nas novas regras de elegibilidade. Para consultar o resultado é só acessar aqui.

Ao acessar o site da Dataprev, informe o CPF, o nome completo, o nome da mãe, a data de nascimento e em seguida clique em continuar. Mas vale lembrar que somente as pessoas que não tiveram o auxílio negado ou bloqueado até dezembro de 2020 estão tendo as informações avaliadas.

Quem tiver o cadastro aprovado irá receber R$ 250 em cada parcela – mães chefes de família terão direito a R$ 375. A exceção no valor é para pessoas que moram sozinhas, pois vão receber R$ 150 ao invés de R$ 250.

O pagamento do novo auxílio começa dia 6 de abril (confira o calendário) somente para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa e renda mensal total de até três salários mínimos. Cerca de 45,6 milhões de brasileiros irão receber as parcelas quatro parcelas.