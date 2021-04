3 jogos de terror que pode jogar online

Se você for fã de jogos e de terror, o leque de opções que encontra para misturar suas duas paixões é bem vasto. Online, você irá encontrar inúmeros jogos que se adaptam na perfeição ao universo obscuro do horror e que prometem várias horas de diversão e sustos. Conheça 3 jogos de horror que você pode jogar online.





O universo dos filmes e histórias de horror faz parte das paixões de muitas pessoas e a intensa produção de Hollywood tem dado um forte contributo para que assim seja. À medida que você se envolve com as narrativas assustadoras que mesclam o horror psicológico com os maiores medos humanos, a adrenalina parece aumentar, conferindo a essas narrativas uma caraterística única e interessante, que é muito apelativa. Claro que, a par com os filmes, também os jogos começaram a adaptar-se aos gostos dos consumidores, criando cada vez mais histórias que se focam no terror e nas emoções fortes que este cria nos humanos.

Com as novas tecnologias digitais e seu potencial, essas histórias começaram a ganhar um novo espaço no mundo dos jogos, se tornando mais realistas e variados.

De fato, hoje, quando você explora o online, não faltam jogos que prometem levá-lo até ao assustador mundo do horror, misturando as emoções que fazem o coração bater mais forte com toda a diversão do gaming.

Venha conhecer 3 jogos de terror que você pode jogar através de seu computador ou celular.

1. Fingerbones

Quem ama terror mas prefere as narrativas psicológicas ao invés das fantasiosas irá apaixonar-se por Fingerbones.

Esse jogo se passa num prédio abandonado e é muito simples de jogar, contando com uma envolvente obscura, que leva o jogador a um ambiente credível e assustador.

Vocacionada para um público adulto, esse jogo não poupa sustos para seus jogadores.

2. Slots de horror

Ainda que de uma forma bem diferente do anterior, o universo dos cassinos e das slot machines não quis, também deixar de fora o universo do horror.

Como você sabe, os caça-níqueis adotam temáticas variadas para levar até seus jogadores as vibrações e conteúdos de que estes mais gostam.

Os criadores desses jogos se preocupam em adaptar o jogo de linhas e rolos aos aspetos do mundo real ou de fantasia mais interessantes e, como tal, não poderiam ter esquecido as narrativas horríficas.

Um bom exemplo de um caça-níquel de horror são as slots online Halloween Horrors, que leva o jogador até ao universo da Noite das Bruxas e o convida a se divertir com inúmeras fases motivacionais e sua imagética de terror.

3. Spooky’s House of Jump Scares

Para quem gosta de combinações inusitadas, este Spooky’s House of Jump Scares se torna o jogo ideal, já que mescla na perfeição o universo do horror e do adorável.

Fazendo, em alguns pontos, lembrar o Minecraft, esse jogo permite um mergulho num universo exploratório com inúmeros cenários inesperados atrás das portas que o jogador tem para explorar. Se trata de um jogo imersivo e com uma jogabilidade fácil, que agrada aos fãs do horror.