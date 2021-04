Sine de Santa Catarina tem 4.655 vagas de emprego abertas

Novas oportunidades para quem quer começar abril com a carteira assinada. São 58 cidades com vagas disponíveis, somando 4.655 ofertas, sendo 66 para Pessoas com Deficiência (PCD), segundo informações do Sistema Nacional do Emprego de Santa Catarina (Sine), integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE).

Todas as vagas são para contratações efetivas, os pré-requisitos e carga horária variam de acordo com o cargo. As remunerações são a partir de um salário mínimo. Entre as funções com mais oportunidades disponíveis no estado estão as de pedreiro; servente de pedreiro; auxiliar de linha de produção; operador de produção; auxiliar de serviços gerais; costureira; ajudante de carga e descarga de mercadorias e empregado doméstico.

Em destaque

Do total de vagas, 1.065 estão ofertadas na unidade do Sine de São Miguel do Oeste, com oportunidades para: ajustador mecânico; armador de ferragens; assistente de vendas; atendente comercial; auxiliar administrativo; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de linha do produção; biomédico; barbeiro; cabeleireiro; carpinteiro; coletor de lixo; consultor de vendas; costureira; cozinheiro; cuidador de idosos; estoquista; garçom; gerente comercial; gesseiro; motorista de caminhão; monitor agrícola; operador de caixa; operador de processo de produção; pedreiro; professor de inglês; servente; soldador e vendedor.

Outras 457 ofertas são para a cidade de Concórdia, também no Oeste. Logo na sequência, Tubarão, no Sul de Santa Catarina, apresenta 268 vagas, sendo 4 PCD. Brusque, no Médio Vale do Itajaí, segue com 264 oportunidades, Jaraguá do Sul com 226 e Itaiópolis, no Planalto Norte, com 202.

Para se candidatar

Para consultar as vagas disponíveis na sua cidade, basta acessar o aplicativo Sine Fácil que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, ou pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br/.

Também é possível buscar atendimento presencial em uma das unidades do SINE/SC no Estado. Por causa da pandemia do novo coronavírus e pensando na saúde do trabalhador, este serviço está sendo realizado mediante agendamento prévio, via telefone, na unidade mais próxima da residência do cidadão.

Confira os municípios com vagas

Araquari 67

Araranguá 19

Ascurra 11

Balneário Camboriú 63

Biguaçu 33

Braço do Norte 48

Blumenau 153 – PCD 24

Brusque 264

Caçador 13

Camboriú 33

Campos Novos 45

Capinzal 26

Canoinhas 07

Chapecó 43

Cocal do Sul 01

Concórdia 457

Criciúma 26

Curitibanos 10

Dionísio Cerqueira 80

Florianópolis 141 – PCD 38

Forquilhinha 08

Fraiburgo 20

Garuva 19

Gaspar 59

Itaiópolis 202

Indaial 55

Imbituba 06

Itajaí 57 – PCD 01

Itapema 01

Ituporanga 32

Jaguaruna 01

Jaraguá do Sul 226

Joaçaba 68

Joinville 119 – PCD 04

Lages 27

Laguna 02

Mafra 22

Morro da Fumaça 36

Navegantes 05

Nova Veneza 02

Palmitos 02

Papanduva 05

Pomerode 17

Ponte Serrada 02

Rio do Sul 50

Rodeio 13

São Bento do Sul 84

São Francisco do Sul 02

São José 176

São Miguel do Oeste 1065

Seara 54

Siderópolis 21

Taió 20

Tijucas 83

Timbó 07

Tubarão 268 – PCD 04

Urussanga 50

Xanxerê 146

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE