Veja como financiar a casa própria através do Programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal – Confira as Taxas e condições!

Você conhece o Casa Verde Amarela? O programa habitacional do Governo Federal sofreu grandes modificações desde sua criação em janeiro deste ano, mas ainda permite o financiamento da casa própria com taxas e condições diferenciadas.

O programa reúne iniciativas habitacionais do Governo para ampliar o estoque de moradias e atender as necessidades básicas da população.

Com isso, o Casa Verde Amarela promove o desenvolvimento institucional no setor de habitação e estimula a modernização do setor de construção e inovação tecnológica.

Condições de financiamento do Casa Verde Amarela

Para a realização do financiamento do imóvel no programa Casa Verde Amarela, os interessados precisam ter uma renda mensal de até R$ 7 mil.

A contratação pode ser realizada de forma individual ou por intermédio de uma construtora.

Também existe a opção da firma do contrato através de uma entidade organizadora que se vincula a um empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal.

Depois dessa escolha, o interessado precisa apenas fazer uma simulação para saber quanto você terá que investir e depois entregar a documentação pedida em um correspondente Caixa Aqui ou em qualquer agência da Caixa.

Se a documentação for aprovada, a Caixa então indica as melhores condições para o financiamento e promove a assinatura do contrato.

As linhas de crédito da Caixa

De acordo com a Caixa, as linhas de crédito para financiamento imobiliário são oferecidas com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). São elas:

Alocação de Recursos: Financiamento para empreendedores de pessoa física ou jurídica, que usam recursos próprios ou de terceiros nos empreendimentos;

Imóveis na Planta: Empreendimentos habitacionais através de financiamento direito a pessoas físicas;

Apoio à produção: Opção exclusiva para empresas de construção civil que desejam construir rapidamente;

Plano Empresa da Construção Civil: Versão simplificada de financiamento para empresas de produção de residências.

Os juros do Casa Verde Amarela

Como é um programa de financiamento do governo, o Casa Verde Amarela oferece taxas de juros mais baixas para os cidadãos.

O programa definiu novas regras para os pagamentos que são realizados pelas companhias que operam os financiamentos e subsídios, o que trouxe grandes efeitos para as taxas de juros pagas pelos cidadãos interessados no Casa Verde Amarela.

Em 2020, as empresas em questão recebiam cerca de 1% do valor do financiamento. Agora, vão passar a receber apenas 0,5%.

Com isso, a economia será repassada nos juros cobrados dos consumidores, apresentando assim taxas mais baixas para quem mais precisa.

A mudança pode até parecer pequena, mas permite que 350 mil novas residências sejam custeadas pelo programa.

Além disso, as outras modificações ocorridas no uso do financiamento podem ser usadas para reformas, regularização urbana e fundiária e no aumento do valor do mercado de imóveis que antes eram vistos como irregulares.

O valor das taxas de juros varia de região para região. O Norte e o Nordeste contam com as menores taxas do Brasil inteiro.