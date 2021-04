Preço do gás de cozinha volta a subir e botijão já chega a R$115

Gás passa por uma disparada de preços em meio à pandemia do coronavírus.

O preço do botijão de gás de cozinha voltou a subir na semana passada no Brasil. O aumento é reflexo de reajuste da Petrobras anunciado no início do mês.

O botijão de GLP 13 quilos teve aumento no preço médio de 1,4% na semana entre os dias 11 e 17 de abril. A alta fez o preço do botijão chegar a R$85,26 em contraste ao preço de R$84,03 de uma semana antes.

O preço mais alto é encontrado na região Centro-Oeste, onde o botijão aparece sendo vendido por um preço máximo de R$115. O preço mais baixo aparece na região Sudeste, onde o mesmo botijão sai em média por R$65,99.

Atualmente, o preço do gás passa por uma escalada em meio à crise do novo coronavírus no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 14 milhões de domicílios brasileiros utilizavam em 2019 lenha ou carvão como alternativa para preparar seus alimentos.

O número equivale a cerca de 20% do total de domicílios no país. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Com informações Yahoo