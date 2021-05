Comércio de São Joaquim “aberto” durante o feriado municipal de 07 de Maio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim – CDL informou que as lojas estarão abertas no centro da cidade nesta próxima sexta (07), dia em que se comemora o a emancipação do município.

Por lei, o dia do município é um feriado municipal e as demais repartições públicas estarão fechadas, porém o comércio estará com as suas portas abertas para poder efetuar as vendas para a segunda data de maior retorno depois do natal: “O dia das Mães” que se comemora no segundo domingo do mês de maio.

Os comerciantes informaram que irão atender ao público após um acordo coletivo e pagamentos celebrado entre os patrões e funcionários, garantindo, dessa forma, que o comércio mantenha as portas abertas durante o feriado municipal de 07 de maio que antecede o Dia das Mães na cidade de São Joaquim.

Compre no Comércio local e ajude a Economia a girar!