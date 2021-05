https://unsplash.com/photos/ynJaWgrwSlM

Toda atualização de aplicativo traz benefícios que todos queremos. Mas, como baixar e instalar o WhatsApp atualizado?

Se você usa muito o WhatsApp sabe que toda atualização traz novidades e correções importantes, que facilitam a utilização do aplicativo.

Por isso, separamos aqui um passo a passo para você conseguir baixar e instalar o WhatsApp atualizado sem problemas e usufruir dos seus benefícios assim que a nova versão for lançada.

Como baixar e instalar o WhatsApp atualizado?

Naturalmente, as pessoas buscam, sempre que baixam um aplicativo, ter a última versão e estar sempre atualizado e usufruindo das últimas novidades.

Então, não seria diferente com o Whatsapp. Para você baixar a versão mais atualizada do aplicativo, você tem duas opções.

Há a opção mais tradicional, que é baixando o aplicativo pela PlayStore ou Apple Store. Ou então, de uma maneira alternativa.

A grande diferença é que as vezes a versão mais recente do aplicativo não está disponível ainda.

Quando ela está disponível, basta você baixar o aplicativo que ele virá na versão mais recente.

Se você já tiver o aplicativo, basta ir até a loja de aplicativos do seu celular, que se tiver uma opção atualizada, vai ter a opção para você atualizar.

Mas, existe uma maneira diferente também. Pois, às vezes o aplicativo, o Whatsapp, já possui uma versão atualizada, mas que não está disponível nas lojas de aplicativo ainda.

Portanto, nesse caso, você tem a opção de atualizar o seu aplicativo, ou baixar o WhatsApp, através do apk.

Se você não está familiarizado com o apk, baixar o aplicativo dessa maneira é baixar o aplicativo de forma manual, antes que a versão se disponibilize automaticamente para você;

Assim, você tem o seu WhatsApp atualizado assim que a atualização está disponível, tendo acesso às atualizações antes de outras pessoas.

Portanto, separamos aqui os passos que você deve tomar para baixar o WhatsApp atualizado.

1. Mude as configurações do seu celular para permitir atualização

As configurações originais do seu celular não permitem que você baixe um aplicativo sem ser pela loja oficial, seja Apple ou Android.

Portanto, é preciso ir até a área de configuração do seu celular. Por isso, abre as configurações do seu celular e procure a área de “Sistema”.

Depois, busque a parte que tem escrito “Segurança”. Então, você vai procurar, e existe uma opção que é para você habilitar as fontes desconhecidas.

Com isso, você deverá ativar essa opção, para que o seu celular permita a instalação de aplicativo por fontes não oficiais, que é o caso do apk.

2. Copie o link para o seu navegador

Existe um link para baixar o WhatsApp via apk para android. Então, você deverá pegar esse link, que é: http://www.whatsapp.com/android

Assim que você clicar no link, vai abrir uma página do WhatsApp e você verá uma opção de download, escrito em verde.

Portanto, assim que você clicar, o site envia para o seu celular o arquivo necessário para que você comece a baixar.

Entretanto, uma dica é conferir se você clicou realmente na última versão. Confira que é realmente a última disponível.

3. Permita que o celular conclua o download

Depois que você clica na área verde de download, o seu celular irá pedir permissão, mostrando uma mensagem falando que o arquivo pode vir a ser perigoso.

Então, você precisa clicar em OK para permitir que o início do download seja feita sem problemas.

4. Dê início a instalação

Quando você permite, o seu celular faz o download do arquivo em si. Esse arquivo que será responsável pela instalação do aplicativo.

Então, você precisa abrir o arquivo baixado e clicar em Instalar, que irá aparecer para você assim que o arquivo abrir.

Portanto, a instalação deve ser feita rapidamente, então basta você clicar em “abrir” depois, para começar a usar o seu aplicativo atualizado.

5. Não esqueça de voltar com a segurança do seu celular

Antes de baixar o aplicativo, você ativou a opção para fazer download por fontes desconhecidas.

Então, recomendamos que depois de baixar, você volte na área de “Segurança” em “Sistemas” para desabilitar essa opção.

Pois, pode ser perigoso e deixa o seu celular mais exposto do que ele realmente precisa estar.

Conclusão

Então, agora você sabe como baixar e instalar o WhatsApp atualizado para usufruir das suas novidades antes de todo mundo e ter logo os seus benefícios.

Você pode também baixar como todo mundo, indo na loja oficial e atualizando, quando a nova atualização estiver disponível lá.

E aí, esse artigo foi útil para você?