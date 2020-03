A diretora hospitalar, infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Unimed Chapecó Dra. Carolina C. Ponzi, esclarece que a vacina para a Influenza não protege do Covid-19, mas é fundamental para evitar outra doença que pode se agravar: a Gripe.

Confira o vídeo e entenda melhor porque é tão importante tomar a vacina.