Morre MC Kevin, aos 23 anos, após cair de varanda de hotel no Rio

Músico despencou da varanda do 11º andar; ele foi internado em um hospital da região mas não resistiu.

O cantor MC Kevin morreu após sofrer um acidente neste domingo (16). Hospedado em um hotel próximo à praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o funkeiro caiu da varanda do 11º andar. A morte do artista foi confirmada por agentes policiais. Kevin, que deu entrada no hospital em estado gravíssimo, foi submetido a duas paradas cardiorrespiratórias, mas não resistiu.

Segundo uma fonte ouvida pela coluna de Fabia Oliveira, do jornal Meia Hora, a emergência chegou no local em poucos minutos e levou o cantor. Ainda na noite de hoje, os internautas ficaram assustados quando a notícia do acidente começou a circular nas redes sociais. Um vídeo viralizado no Instagram mostra uma suposta vizinha do prédio, que filmou os primeiros socorros chegando no hotel. O artista estava acompanhado da esposa, a advogada Deolane Bezerra.

Com 23 anos, MC Kevin é um dos nomes em ascensão no cenário do funk nacional. Ele acumula sucessos como “Hit do Ano – O Peso da Luta” e “Vergonha pra Mídia”, essa última, uma parceria com Salvador da Rima, MC Ryan SP e Lele JP. No Youtube, Kevin reúne milhões de visualizações com faixas, como “Cavalo de Troia” e “O Menino Encantou a Quebrada”. Seu último lançamento foi ainda nesta semana, na terça-feira (11), com o single “Vida de Artista”.